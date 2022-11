Lewandowski: «Champions? Milan in risalita e sul Mondiale...»

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport dove ha parlato di calcio a 360°

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport dove ha parlato di calcio a 360°. Le sue dichiarazioni:

CHAMPIONS – «Sapevo che nella prima stagione qui non avremmo vinto tutto. La squadra è in fase di ricostruzione e c’è bisogno di tempo».

INTER E MILAN – «In difesa sono molto bravi, potrebbero arrivare almeno ai quarti. Poi dipenderà dal sorteggio. In Europa Milan e Inter sono in risalita. Forse la Juve in questa stagione ha avuto problemi. Anche la Roma ha lavorato duro per migliorare e tornare sulla strada giusta».

MONDIALE – «Io mi sento pronto. Il nostro gruppo è molto difficile e ogni gara sarà dura. L’Argentina è una delle favorite con Messi. Per me sarebbe un sogno giocare con lui. La Germania ha un Ct fantastico e può fare strada. Spagna? Ha tanti giovani ma è sempre una delle favorite nel torneo. Per Gavi e Pedri è il loro momento e questo Mondiale li aiuterà a crescere tanto».