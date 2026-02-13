Lewandowski Milan, può sbloccarsi? Rinnovo congelato con il Barcellona: rossoneri alla finestra, ma occhio alla concorrenza!

Lewandowski Milan, può sbloccarsi? La trattativa per il rinnovo di contratto dell’attaccante polacco resta congelata: rossoneri e altri club alla finestra

Il futuro di Robert Lewandowski continua a essere uno degli argomenti principali nelle cronache sportive internazionali. Il centravanti polacco, ormai prossimo ai 38 anni, si trova di fronte a una decisione importante sul suo futuro, con il contratto con il Barcellona che scade il 30 giugno 2026. Sebbene sia considerato uno dei migliori attaccanti di sempre, la sua età e la scadenza del contratto pongono interrogativi sia sul piano fisico che economico. Tuttavia, come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, ogni decisione è stata rinviata fino al mese di aprile, quando il Barcellona chiarirà le proprie strategie societarie.

Il nodo cruciale: le elezioni per la presidenza del Barcellona

Le elezioni per la presidenza del Barcellona, fissate per il 15 marzo, rappresenteranno il momento cruciale per definire il futuro di Lewandowski. Solo dopo l’elezione del nuovo presidente, le parti si siederanno per discutere il rinnovo del contratto, anche alla luce della situazione finanziaria del club. Questo lascia Lewandowski e il suo entourage in attesa di sviluppi prima di prendere qualsiasi decisione definitiva.

Offerte concrete da cinque club: la MLS come destinazione possibile

Nel frattempo, l’entourage di Lewandowski sta esplorando altre opzioni, con cinque club già pronti a fare delle offerte concrete. La pista più interessante porta oltreoceano, negli Stati Uniti, dove i Chicago Fire hanno manifestato un forte interesse per l’attaccante del Barcellona. Un’ipotesi che si fa più concreta anche grazie al recente viaggio di Anna Lewandowska, moglie del giocatore, a Chicago per motivi imprenditoriali, ma che potrebbe aver incluso anche la valutazione della vivibilità per la famiglia Lewandowski.

L’Europa osserva: Milan e Atletico Madrid in attesa, ma il Fenerbahce si fa avanti

In Europa, Milan e Atletico Madrid restano alla finestra, pur considerando l’operazione come complessa a causa dell’ingaggio elevato di Lewandowski. Entrambi i club stanno monitorando la situazione, ma finora non sono emerse proposte ufficiali. Dalla Turchia, invece, il Fenerbahce guidato da Domenico Tedesco ha mostrato interesse per il polacco, con un’offerta che potrebbe rivelarsi allettante. Non mancano nemmeno le sempre ricche offerte dall’Arabia Saudita, che continuano a stuzzicare il giocatore.

La priorità di Lewandowski: stabilità familiare e rinnovo con il Barcellona

Nonostante l’interesse di altri club, Lewandowski ha le idee chiare sul suo futuro. La sua priorità assoluta resta la stabilità familiare e la felicità della sua famiglia. Per questo motivo, il suo desiderio principale è rimanere a Barcellona, a condizione che la proposta di rinnovo del club sia adeguata alle sue aspettative, compreso un eventuale ritocco dell’ingaggio. Se le condizioni saranno soddisfatte, l’attaccante potrebbe continuare la sua avventura in Catalogna, dove ha vissuto una carriera di successo fin dal suo arrivo nel 2022.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora