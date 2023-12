Lenglet Milan, identikit perfetto ma operazione complicata: ecco perché

Lenglet Milan, identikit perfetto ma operazione complicata per i rossoneri a gennaio: le ultime novità per la difesa

Clément Lenglet risponde all’identikit perfetto del difensore che servirebbe al calciomercato Milan in questa sessione di gennaio: un centrale mancino, con un buon piede per impostare e forte fisicamente. L’operazione per i rossoneri si fa tuttavia complicata.

A parlarne è Calciomercato.com. L’ostacolo più grande è rappresentato dall’Aston Villa, club dove gioca attualmente il francese in prestito dal Barcellona e che non ha alcuna intenzione di privarsene a stagione in corso. È così che i rossoneri si guardano attorno per nuove opzioni ed una di queste può essere Thilo Kehrer del West Ham.