L’emergenza Coronavirus colpisce nuovamente il Barcellona: i dettagli

L’emergenza Coronavirus non ha risparmiato neanche il vicepresidente Cardoner: ecco le sue condizioni, rese note dalla società

La pandemia Coronavirus non intende minimamente fermarsi, soprattutto in Spagna, che risulta una Nazione messa letteralmente al tappeto in tal senso. Per ciò che concerne i casi riscontrati nel calcio, il Barcellona ha reso noto un altro contagiato in società.

Si tratta del vicepresidente Jordi Cardoner che, fortunatamente, versa in buone condizioni di salute e, in questo momento, si trova in isolamento presso la propria abitazione. E’ il quarto caso di positività riscontrato nella società blaugrana, segno che la pandemia colpisce tutti, indistintamente.