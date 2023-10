Legrottaglie difende Pirlo: «Continuiamo a sostenere con fiducia il progetto tecnico». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Nicola Legrottaglie ha confermato la fiducia ad Andrea Pirlo ai microfoni del sito ufficiale della Sampdoria. Ecco le parole dell’ Head of Performance ed ex calciatore rossonero:

«Gli azionisti di maggioranza, la dirigenza, lo staff, la squadra e tutte le componenti dell’U.C. Sampdoria desiderano ringraziare gli appassionati tifosi blucerchiati per lo straordinario supporto continuamente dimostrato, per la costante e numerosa presenza sia in casa sia in trasferta, per l’impegno e la pazienza fin qui avuti. Confermo inoltre che tutti insieme continuiamo a sostenere con fiducia il progetto tecnico avviato in estate con mister Andrea Pirlo e auspichiamo la svolta attraverso un rapido e deciso miglioramento di risultati e prestazioni sportive. Forza Sampdoria!»