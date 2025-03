Lecce Milan, le ultime dieci al Via del Mare: risultati preoccupanti

Lecce Milan, nelle ultime dieci partite giocate al Via del Mare i risultati non fanno ben sperare il Diavolo

Il Milan sabato alle 18:00, nel 28esimo turno del campionato di Serie A, scenderà in campo per affrontare il Lecce allo Stadio Via del Mare. La squadra di Conceicao, reduce da un momento tutt’altro che positivo, ha la necessità di invertire il trend in terra salentina.

Nelle ultime 10 sfide giocate in casa del Lecce il Milan ha vinto solamente 3 volte. Nelle restanti gare 6 pareggi ed una sola sconfitta.