Lecce Milan, la statistica preoccupa Conceicao! Il dato non mente, serve solo la vittoria

Lecce Milan, clamorosa statistica sulla media punti dei rossoneri: bisogna risalire al 2015/2016 per trovarne una più bassa di quella attuale

La gara di oggi tra Lecce e Milan è fondamentale per il club rossonero. C’è infatti una statistica che va assolutamente migliorata.

Il Milan viaggia a 1.52 punti di media in questo campionato e l’ultima volta che ha registrato una media peggiore in Serie A risale al 2015/16, quando i rossoneri chiusero la stagione al settimo posto, con 57 punti conquistati in 38 partite (esattamente 1.50 a gara).