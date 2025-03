Condividi via email

Lecce Milan, rossoneri in svantaggio al termine della prima frazione: il resoconto. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan sta disputando in questo momento il match in trasferta contro il Lecce. Al termine della prima frazione di gioco il risultato è attualmente fermo sull’1-0 per i padroni di casa.

Krstovic ha regalato il vantaggio alla squadra allenata da Giampaolo. I rossoneri recriminano tante occasioni non sfruttate e la bellezza di due reti annullate (Gimenez e Gabbia).