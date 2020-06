In avvicinamento al match di Serie A tra Lecce-Milan l’ex rossonero Gabriel ha voluto commentare l’assenza di Ibrahimovic

Ecco le parole di Gabriel in un’intervista rilasciata a Tuttosport in vista del match di Serie A tra Lecce-Milan dove all’appello per i rossoneri mancherà Ibrahimovic, out per via dell’infortunio al polpaccio.

«La sua eventuale assenza inciderà tanto, ma non dimentichiamoci che il Milan è una squadra che ha campioni veri e deve essere trattata con il massimo rispetto»