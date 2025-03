Lecce Milan, Di Stefano scomoda il paragone che fa sognare i tifosi: le dichiarazioni

Lecce Milan, il giornalista Di Stefano ha scomodato il paragone che non ti aspetti: Bondo come il primo Kessié? Le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, il giornalista Di Stefano ha scomodato il paragone in casa Milan in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Lecce. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Diciamo come caratteristiche, non voglio fare paragoni eh, prendi questo mio come un banale giochino: Bondo mi ricorda, come caratteristiche fisiche e come modo di giocare, un po’ Franck Kessié. Quel giocatore che è più difensivo che offensivo».