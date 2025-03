Lecce Milan, Conceicao deve fare attenzione a questo particolare dato: classifica da brividi

Lecce Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, deve stare attento al dato sulle espulsioni: il Diavolo ne ha collezionate ben 16

Clamoroso dato in casa Milan in vista della sfida odierna contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Il Milan ha collezionato ben 16 espulsioni tra tutte le competizioni nelle ultime due stagioni, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra di Serie A nel periodo (segue a 14 l’Hellas Verona). In particolare, quattro di questi cartellini rossi sono arrivati nel 2025: Yunus Musah contro la Dinamo Zagabria e Theo Hernández contro il Feyenoord in UEFA Champions League, Fikayo Tomori contro l’Empoli e Strahinja Pavlovic nell’ultimo turno contro la Lazio in campionato.