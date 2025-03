Lecce Milan, Conceicao pronto a lanciare Bondo: l’ex Monza giocherà in coppia con lui

Condividi via email

Lecce Milan, Sergio Conceicao è pronto a lanciare dal primo minuto Warren Bondo: l’ex Monza giocherà in coppia con Musah

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, è pronto a lanciare una particolare coppia di centrocampo nella gara di oggi pomeriggio contro il Lecce di Giampaolo.

La cerniera in mediana sarà composta da Musah e Warren Bondo, all’esordio in rossonero dopo l’arrivo a titolo definitivo dal Monza a gennaio per circa 10 milioni di euro. Fofana invece partirà nuovamente dalla panchina.