LeBron James contro Ibra: il campione dei Lakers risponde alle critiche dello svedese rossonero il quale aveva recentemente parlato di lui

CONTRO IBRA- Il Corriere della sera spiega e riporta il botta e risposta a distanza tra i due campioni: “Argomento della polemica fra le due stelle- si legge- l’impegno politico e sociale. L’attaccante del Milan in una recente intervista per la Uefa a Discovery + in Svezia- prosegue il quotidiano- aveva infatti detto: «LeBron è fenomenale in quello che sta facendo, ma non mi piace quando le persone che hanno una sorta di status fanno politica». Nella notte di venerdì 26 febbraio, dopo la vittoria su Portland, la stella dei Los Angeles Lakers ha risposto chiaro e tondo a Ibra: «Sono il tipo sbagliato da criticare. No alla politica? Io non taccio. E poi l’ha fatta anche lui in Svezia».