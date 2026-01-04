News
Leao, la costanza del numero 10 non passa inosservata: la statistica OPTA non mente
LeNon chiamatelo solo “genio e sregolatezza”. I numeri raccontano una realtà diversa: quella di un attaccante capace di una continuità realizzativa d’élite. Con la rete decisiva segnata nella trasferta di Cagliari, Rafael Leão è salito a quota 6 gol nel campionato 2025/26, entrando in un club esclusivissimo.
Secondo i dati Opta, dal suo approdo in rossonero (2019/20), il portoghese è uno dei soli tre giocatori capaci di segnare più di cinque gol in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A. Un traguardo che condivide solo con due mostri sacri del nostro campionato: il capitano dell’Inter Lautaro Martínez e l’esterno del Bologna Riccardo Orsolini.
Questa statistica certifica come Leão, nonostante le critiche sulla continuità durante i 90 minuti, sia una garanzia assoluta per la manovra offensiva di Massimiliano Allegri, confermandosi pilastro del Milan che guarda tutti dall’alto in questo inizio di 2026.