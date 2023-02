Leao sui social: «Incredibile come cerchino di macchiare un dipinto così bello». Lo sfogo sui social del portoghese

Il Milan ha ritrovato la vittoria dopo un periodo buio, vincendo 1-0 contro il Torino a San Siro. Così Rafael Leao decide di sfogarsi sui social. Ecco le sue parole:

IL POST – «Incredibile come cerchino di macchiare la nostra immagine quando abbiamo già dipinto un quadro così bello. Fortunatamente il nostro spirito di gruppo è più grande di tutte le critiche, ovviamente il calcio è fatto di fasi buone e fasi cattive, indipendetentemente da quale esse ci aiutano a crescere e migliorare. Ringraziamo i nostri tifosi che fino ad oggi non hanno messo di sostenerci ovunque andassimo, un grazie per voi. Continuiamo a lottare per i nostri obiettivi».