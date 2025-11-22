Leao nel derby: lo score contro l’Inter svela un bilancio negativo ma il portoghese è un fattore nella stracittadina

Leao, lo score nel derby del portoghese è negativo dal punto di vista della squadra ma decisamente positivo dal punto di vista personale

Quello di domani sarà il ventunesimo Derby della Madonnina per Rafael Leão, l’uomo della fantasia e dello strappo per il Milan.

Il suo score complessivo contro i cugini nerazzurri mostra un bilancio storico in passivo: su 20 derby giocati, Leão ne ha vinti sei, pareggiati quattro e persi dieci.

I momenti clou di Leao contro l’Inter

Nonostante i numeri negativi sul fronte vittorie, l’impatto del numero 10 rossonero nelle sfide chiave è stato spesso decisivo, come testimoniato dal suo bottino personale in termini di reti e passaggi vincenti:

Assist Storico: Assist per Ibra nel derby di Serie A 19/20 (vinto 1-2).

per nel derby di (vinto 1-2). Performance Monstre: Doppietta e assist per Giroud nel rocambolesco 3-2 di Serie A 22/23 .

e per nel rocambolesco di . Gol D’Onore: Rete segnata nel pesante derby perso 5-1 (Serie A 23/24).

Rete segnata nel pesante derby perso (Serie A 23/24). Assist Nelle Finali: Assist per Abraham nella finale di Supercoppa Italia vinta 3-2 (stagione 24/25).

per nella finale di vinta (stagione 24/25). Assist In Coppa: Assist per Reijnders nella Semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta 3-0 (stagione 24/25).

TOTALE CONTRO L’INTER: 3 gol e 4 assist.

Leão cercherà domani di riscattare il bilancio vittorie e aggiungere nuovi highlights alla sua storia nella stracittadina.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.