Leao e la scelta della numero 10: «Un peso? Vi dico che mi dà questa cosa». Le dichiarazioni del portoghese

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera della sua scelta della maglia numero 10. Un modo in più di mostrare la sua forza e assolutamente non un peso per il talento portoghese.

NUMERO 10 – «Un peso? No, mi dà una forza in più. Il numero 10 è il calcio»

LE PAROLE DI LEAO AL CORRIERE DELLA SERA