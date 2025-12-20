 Leao Pulisic, clamoroso paradosso: gemelli del gol
Leao Pulisic, clamoroso paradosso: gemelli del gol, ma “separati in casa”. Il dato

2 ore ago

Leao Pulisic, incredibile paradosso: i due hanno la migliore media gol della squadra rossonera ma hanno giocato pochissimo insieme

Il dato che emerge dalla stagione rossonera è tanto sorprendente quanto emblematico delle difficoltà tattiche incontrate da Massimiliano Allegri. Nonostante siano i trascinatori assoluti del Milan, Rafael Leão e Christian Pulisic si sono incrociati sul rettangolo verde molto meno di quanto ci si aspetterebbe.

Numeri da “estranei”

In 17 partite complessive, la coppia d’oro ha condiviso il campo solo 5 volte (3 in campionato e 2 in Coppa Italia). Il totale dei minuti trascorsi insieme è di appena 135′, ovvero meno dell’8,8% del tempo totale. Un’inezia dovuta soprattutto alla sfortuna:

  • L’infortunio di Bari: Contro i pugliesi in Coppa Italia, la coppia è durata solo 15 minuti prima che Leão si fermasse per un problema al polpaccio.
  • L’eccezione Derby: La partita contro l’Inter resta l’unico vero sprazzo di convivenza (78 minuti insieme), culminato con il gol decisivo dello statunitense.

Rendimento individuale vs collettivo

Mentre faticano a trovarsi contemporaneamente in campo, i due continuano a trascinare la squadra singolarmente:

  • Pulisic: Vero leader offensivo con 9 reti e 2 assist.
  • Leão: Nonostante gli acciacchi, ha già messo a referto 6 gol e un assist.
