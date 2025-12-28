Leao ancora out, con Pulisic non c’è stata coppia: il Milan di Allegri senza attacco titolare per quasi un girone

Leao neanche in panchina oggi in Milan Verona, Allegri non ha praticamente mai avuto la sua coppia titolare

Rafael Leao è rimasto ancora una volta fuori dall’undici titolare, non ha recuperato dall’infortunio ed infatti non è presente nemmeno in panchina. Non può essere un’arma nella ripresa di Milan-Verona.

Per Massimiliano Allegri questo sta diventando un vero e proprio problema, considerando che la coppia titolare dell’attacco rossonero è quella composta da Leao-Pulisic, ma i due hanno giocato insieme dal primo minuto solamente una volta su 18 gare ufficiali.

Un elemento che non può non essere preso in considerazione all’interno del campionato che sta disputando il Diavolo.