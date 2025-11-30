Leao a DAZN: «Lavoro da centravanti. Vittoria sofferta ma importantissima. Contano solo i tre punti»

Leao, attaccante del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Lazio grazie ad una sua rete ad inizio secondo tempo

È stato l’uomo decisivo, colui che ha sbloccato una gara complicata regalando tre punti fondamentali alla squadra di Massimiliano Allegri. Nel post partita di Milan-Lazio, il match winner Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare a caldo la vittoria di misura ottenuta a San Siro. L’attaccante portoghese, apparso sorridente e soddisfatto, ha risposto alle domande dei bordocampisti concentrandosi sulla sua evoluzione tattica. Alla domanda se sia importante e piacevole segnare gol di questo peso specifico, il classe ’99 ha confermato di essersi calato perfettamente nella nuova veste tattica cucitagli addosso dall’allenatore:

CENTRAVANTI – «Per questo lavoro, da centravanti. È bello fare gol. Devo ringraziare la mia squadra che ha fatto un gran lavoro, perché il gol è frutto di quanto abbiamo fatto in settimana. Vittoria sofferta ma importantissima per noi».

Leao fissa gli obiettivi

Leao ha dunque metabolizzato il cambio di ruolo, lavorando duramente durante la settimana per farsi trovare pronto in zona gol. Ma quale può essere il target realizzativo per questa stagione? Quando gli viene chiesto quanti gol pensa di poter segnare, il portoghese mostra grande maturità, dribblando le previsioni numeriche per mettere al primo posto il bene del Milan e la concretezza dei risultati:

GLI OBIETTIVI – «Voglio pensare di partita in partita. Punto sempre in alto, questo dipende dalla squadra. Anche se non segnavo sapevamo che era una partita importante per noi. La cosa più importante era vincere». Parole da leader tecnico ed emotivo, consapevole che per puntare in alto serve ragionare gara dopo gara senza porsi limiti ma restando con i piedi per terra.