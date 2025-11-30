Leao ha segnato il gol decisivo in Milan-Lazio, queste le pagelle dei quotidiani sportivi. Promosso il numero 10 rossonero

Rafael Leao è l’uomo che ha deciso Milan-Lazio, suo il gol dell’1-0 che sta consegnando il momentaneo primo posto alla squadra di Massimiliano Allegri. Il numero 10 portoghese è stato promosso a pieni voti da tutti i quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT, VOTO 7 – «Quinto gol in Serie A dopo una prima frazione con pochi guizzi. Provedel nega la doppietta, ma Rafa è sempre più la guida del Diavolo».

CORRIERE DELLO SPORT, VOTO 7 – «Si fa trovare pronto indossando i panni del vero centravanti: brucia Gila per l’1-0 e, di testa, costringe al volo Provedel».

TUTTOSPORT, VOTO 7 – «Sblocca una partita collosa con un gol da bomber d’area vero, raccogliendo un assist perfetto di Tomori».