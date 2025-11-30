Connect with us

Leao show, i quotidiani lo premiano: voti e giudizi sul 10 del Milan

Milan news 24

Published

7 minuti ago

on

By

Leao

Leao ha segnato il gol decisivo in Milan-Lazio, queste le pagelle dei quotidiani sportivi. Promosso il numero 10 rossonero

Rafael Leao è l’uomo che ha deciso Milan-Lazio, suo il gol dell’1-0 che sta consegnando il momentaneo primo posto alla squadra di Massimiliano Allegri. Il numero 10 portoghese è stato promosso a pieni voti da tutti i quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT, VOTO 7«Quinto gol in Serie A dopo una prima frazione con pochi guizzi. Provedel nega la doppietta, ma Rafa è sempre più la guida del Diavolo».

CORRIERE DELLO SPORT, VOTO 7«Si fa trovare pronto indossando i panni del vero centravanti: brucia Gila per l’1-0 e, di testa, costringe al volo Provedel».

TUTTOSPORT, VOTO 7«Sblocca una partita collosa con un gol da bomber d’area vero, raccogliendo un assist perfetto di Tomori».

