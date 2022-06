Leao: «Non penso al mio valore di mercato. Quello reale è un’altra cosa». Le dichiarazioni del portoghese

Rafael Leao parla così al mensile Login del Corriere della Sera.

ALORE DI MERCATO – «Per carità, quella è una cosa a cui non penso. Il mio valore reale è un’altra cosa. Dio mi ha regalato il talento e io devo esserne grato e continuare a lavorare duro per non sprecarlo»