Leao Milan, gli aggiornamenti sulle terapie per il portoghese. I tempi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Una notizia che fa tirare un grande sospiro di sollievo a tutto l’ambiente rossonero e al neo-tecnico Massimiliano Allegri. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi Rafael Leão, l’ala portoghese funambolica e stella assolutadel club, hanno escluso lesioni muscolari.

Il calciatore, che aveva avvertito un fastidioso risentimento muscolare all’adduttore destro durante la recente e difficile partita Torino-Milan, si è sottoposto nella mattinata odierna a una risonanza magnetica. L’esito, comunicato ufficialmente dalla società di via Aldo Rossi, ha confermato che si tratta esclusivamente di un quadro infiammatorio, scongiurando così il rischio di un lungo stop che avrebbe messo in crisi i piani della squadra.

Leão ha Già Iniziato le Terapie

Il numero 10 del Diavolo ha immediatamente intrapreso le terapie necessarie per risolvere l’infiammazione e accelerare il recupero. Pur trattandosi di una problematica di natura lieve, lo staff medico e tecnico non vuole correre rischi, specialmente in una fase cruciale della stagione.

Il recupero di Leão è di importanza vitale per la squadra, considerando l’impatto devastante che il giocatore, con la sua velocità e la capacità di saltare l’uomo, ha sulle difese avversarie. L’obiettivo è riaverlo a disposizione nel più breve tempo possibile, anche se la prudenza sarà la parola d’ordine.

Allegri e Tare Lavorano per il Futuro

L’assenza, seppur breve, di un pilastro come Leão mette in luce le sfide che attendono la nuova guida tecnica e dirigenziale del club. Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano di ritorno sulla panchina, e Igli Tare, l’acuto Direttore Sportivo appena insediato, sono già al lavoro per assicurare che la rosa sia sufficientemente profonda e competitiva per affrontare i diversi impegni.

Allegri, con la sua nota pragmaticità, dovrà studiare soluzioni tattiche alternative in caso di necessità, mentre Tare, l’uomo di mercato con un occhio clinico per i talenti, continuerà a monitorare il panorama calcistico alla ricerca di rinforzi che possano garantire ricambi di alta qualità in ogni reparto.

La notizia dell’esclusione di lesioni per Leão è una spinta morale per il Milan che, sotto la nuova gestione di Tare e Allegri, punta a rilanciare le sue ambizioni in Italia e in Europa. Tutti i tifosi attendono con ansia di rivedere il campione portoghese sfrecciare sulla fascia, ma per ora il club può festeggiare il rischio scampato.