Leao Milan, ecco quali sono le vittime preferite del portoghese in Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

Rafael Leão, l’attaccante portoghese e indiscusso fuoriclasse del Milan, continua a dimostrare di avere un feeling speciale con le partite che contano, in particolare contro la Lazio. I dati statistici relativi ai suoi scontri con la squadra capitolina sono eccezionali e confermano la sua crescente influenza nel campionato italiano.

Come riportato da Opta, l’autorità in materia di statistiche calcistiche, Leão ha preso parte a ben sette reti in sole 12 sfide disputate contro i biancocelesti in Serie A. Questo rendimento straordinario, che include tre gol e quattro assist, lo rende un vero e proprio incubo per la difesa laziale.

Un Talismano Contro le Grandi di Serie A

La statistica fornita da Opta è ancora più significativa se contestualizzata. Contro nessuna altra formazione in campionato l’attaccante del Diavolo è stato coinvolto in un numero maggiore di marcature.

La Lazio condivide questo primato di “vittima” preferita solo con altre due formazioni di spicco della Serie A: la Roma e la Fiorentina, squadre contro le quali Rafael Leão ha messo a segno anch’egli sette partecipazioni totali a reti (tra gol e assist). Questo evidenzia la sua capacità di essere decisivo non solo contro le squadre di bassa classifica, ma soprattutto nei big match che determinano le sorti del campionato.

Il fatto che un giocatore di tale talento e velocità come Leão riesca ad esprimersi al meglio in queste sfide ad alta intensità è cruciale per le ambizioni del Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano.

Il Ruolo Chiave di Leão nel Milan di Allegri

L’exploit di Leão contro la Lazio non è un caso isolato, ma il risultato del lavoro svolto da Allegri per integrare al meglio il portoghese, anche nel nuovo ruolo di centravanti atipico. Il tecnico ha saputo valorizzare le sue accelerazioni e la sua imprevedibilità, rendendolo il principale terminale offensivo del club meneghino.

La dirigenza, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, sta supportando il progetto, puntando sulla continuità e sulla valorizzazione dei campioni presenti in rosa. Un giocatore con la capacità di incidere così frequentemente contro avversari diretti come la Lazio è un pilastro su cui costruire il successo, mantenendo il Milan ai vertici della classifica. I rossoneri sanno che il loro fuoriclasse è un vero e proprio talismano quando il gioco si fa duro.