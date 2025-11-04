Leao Milan, statistiche da leader contro la Roma! Funziona la cura Allegri

Connect with us

Leao

Leao, la gara contro la Roma ha consacrato il portoghese ha nuovo leader del Milan: Allegri spera nello step decisivo del classe ’99

Quei sorrisi, quei maledetti sorrisi di Rafael Leao, celano ormai un «attaccamento alla causa rossonera fuori dal comune». Due sere fa, la sua espressione era pura gioia quando ha «bruciato sulla fascia Ndicka» e servito a Pavlovic l’assist decisivo per la vittoria del Milan sulla Roma.

Fatta eccezione per Matteo Gabbia, Leao è di fatto il giocatore con maggiore anzianità rossonera della squadra, e la sensazione è che finalmente si sia reso conto di questa «responsabilità (e onore)». Il portoghese, ora, incita e applaude i propri compagni, soprattutto nei momenti di difficoltà. Quella stessa ammirazione gli è stata riservata negli spogliatoi post Roma in seguito a una «prestazione sublime».

Leao, lo step richiesto e i numeri da leader

Sembrerebbe proprio che Leao stia finalmente compiendo quello «step che gli è sempre stato richiesto». I numeri di questo inizio stagione lo confermano inequivocabilmente:

  • In 380 minuti stagionali, il portoghese ha realizzato 4 gol, con una media impressionante di uno ogni 95 minuti.
  • La sua media di contributo al gol scende ancora di più, raggiungendo un’azione decisiva ogni 76 minuti, se si aggiunge l’assist contro la Roma.

In un inizio di stagione complicato anche per un suo infortunio al polpaccio, Leao è l’unico attaccante, insieme a Dybala e Lautaro, ad aver messo a referto sia un’assistenza che un gol.

