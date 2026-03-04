News
Leao Milan, una storia da rinnovare: nuovo contratto per il numero 10. Tutti i dettagli
Leao Milan, primi contatti per rinnovare, ne sono previsti anche altri nei prossimi giorni, obiettivo 2030
Rafael Leao e il Milan, una storia d’amore che sembra destinata a proseguire anche nei prossimi anni. Arrivato a Milano nel 2019 ora è pronto a prolungare il suo legame con i rossoneri.
Stando a quanto riportato da l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le parti starebbero trattando per trovare un accordo fino al 2030. Si tratterebbe dunque di un prolungamento di due anni (attuale scadenza 2028) con aumento dell’ingaggio.
I primi contatti ci sono stati, a breve ne saranno effettuati anche altri. Per il club l’idea sempre chiara: il futuro passa per il portoghese. La società vuole rendere il numero 10 ancora più centrale nel Milan dei prossimi anni.
