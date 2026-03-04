Leao e una media da… leggende rossonere: il portoghese prende di mira il record di Shevchenko. Ecco il dato

Leao segue le orme dei migliori rossoneri: l’analisi del Corriere dello Sport e prende di mira il record di Shevchenko

Il talento di Rafael Leao continua a dividere l’opinione pubblica, tra chi ne esalta le giocate e chi ne critica la continuità. Tuttavia, i dati recenti raccontano una realtà inconfutabile: il numero dieci del Milan sta vivendo una metamorfosi realizzativa senza precedenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il gol decisivo segnato a Cremona è l’emblema del suo nuovo corso: 9 reti in 20 presenze stagionali, con una media realizzativa di un centro ogni 150 minuti. Numeri decisamente superiori a quelli registrati lo scorso anno durante la gestione Fonseca-Conceicao, ferma a 8 reti in 34 partite.

Il dibattito sulla sua estetica in campo resta aperto, ma l’efficacia sotto porta è aumentata sensibilmente da quando ha accettato le nuove vesti tattiche: «Rafa nel frattempo si è legato ad Allegri, accettando il ruolo di centravanti, incarico che lo porta a essere meno spettacolare ma comunque efficace». Nonostante le critiche di chi lo vorrebbe più funambolico come nell’anno dello scudetto, i fatti dicono che il portoghese segna con una regolarità impressionante, diventando il terminale offensivo di riferimento del tecnico livornese.

Leao, nella storia del Milan: l’erede di Shevchenko e Kakà

Il peso specifico di Leao nella storia rossonera sta assumendo contorni leggendari. Con 80 reti in 282 presenze, occupa già il quindicesimo posto tra i marcatori all-time del club. Negli ultimi vent’anni, è l’unico insieme a un mostro sacro come Andrij Shevchenko ad essere andato sempre in doppia cifra in ogni stagione. Anche sul fronte degli assist, il portoghese viaggia a ritmi vertiginosi: «Leao segna un gol o fa un assist ai compagni ogni 0,67 minuti di gioco, avendo la stessa media di Ricardo Kakà, poco dietro a Gullit, Savicevic e Weah».

Questi dati certificano come, al di là delle pretese e dello scetticismo che spesso lo circondano, l’impatto di Leao sul mondo Milan sia paragonabile a quello dei più grandi fuoriclasse del passato. La sua evoluzione da esterno funambolico a centravanti concreto lo sta proiettando nell’olimpo dei grandi della storia milanista, con l’obiettivo di scalare ulteriormente le gerarchie dei marcatori più prolifici di sempre.