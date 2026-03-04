Connect with us

News

Leao e una media da… leggende rossonere: il portoghese prende di mira il record di Shevchenko. Ecco il dato

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

3 ore ago

on

By

Leao

Leao segue le orme dei migliori rossoneri: l’analisi del Corriere dello Sport e prende di mira il record di Shevchenko

Il talento di Rafael Leao continua a dividere l’opinione pubblica, tra chi ne esalta le giocate e chi ne critica la continuità. Tuttavia, i dati recenti raccontano una realtà inconfutabile: il numero dieci del Milan sta vivendo una metamorfosi realizzativa senza precedenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il gol decisivo segnato a Cremona è l’emblema del suo nuovo corso: 9 reti in 20 presenze stagionali, con una media realizzativa di un centro ogni 150 minuti. Numeri decisamente superiori a quelli registrati lo scorso anno durante la gestione Fonseca-Conceicao, ferma a 8 reti in 34 partite.

Il dibattito sulla sua estetica in campo resta aperto, ma l’efficacia sotto porta è aumentata sensibilmente da quando ha accettato le nuove vesti tattiche: «Rafa nel frattempo si è legato ad Allegri, accettando il ruolo di centravanti, incarico che lo porta a essere meno spettacolare ma comunque efficace». Nonostante le critiche di chi lo vorrebbe più funambolico come nell’anno dello scudetto, i fatti dicono che il portoghese segna con una regolarità impressionante, diventando il terminale offensivo di riferimento del tecnico livornese.

Leao, nella storia del Milan: l’erede di Shevchenko e Kakà

Il peso specifico di Leao nella storia rossonera sta assumendo contorni leggendari. Con 80 reti in 282 presenze, occupa già il quindicesimo posto tra i marcatori all-time del club. Negli ultimi vent’anni, è l’unico insieme a un mostro sacro come Andrij Shevchenko ad essere andato sempre in doppia cifra in ogni stagione. Anche sul fronte degli assist, il portoghese viaggia a ritmi vertiginosi: «Leao segna un gol o fa un assist ai compagni ogni 0,67 minuti di gioco, avendo la stessa media di Ricardo Kakà, poco dietro a Gullit, Savicevic e Weah».

Questi dati certificano come, al di là delle pretese e dello scetticismo che spesso lo circondano, l’impatto di Leao sul mondo Milan sia paragonabile a quello dei più grandi fuoriclasse del passato. La sua evoluzione da esterno funambolico a centravanti concreto lo sta proiettando nell’olimpo dei grandi della storia milanista, con l’obiettivo di scalare ulteriormente le gerarchie dei marcatori più prolifici di sempre.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: il Real punta ancora Allegri. Nuova idea per la fascia destra

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×