Leao Milan, cambia il futuro del portoghese? Questo allenatore decisivo per la permanenza

Leao Milan, l’arrivo di Max Allegri potrebbe cambiare anche il futuro dell’esterno portoghese: l’italiano stima il classe ’99

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan andrà deciso, insieme ad Allegri, tecnico in pole per la panchina rossonera, anche il futuro di Leao e Theo Hernandez.

Per Theo, senza il rinnovo, è scontato l’addio, indipendentemente dal giudizio di Allegri. Dopo una stagione come l’attuale, complicato ipotizzare che resti. Più fluida la situazione di Leao che per fisicità, accelerazione e dribbling a Max potrebbe piacere parecchio. Molto dipenderà dalle offerte.