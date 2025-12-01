Leao Milan, numeri da leader e da goleador a San Siro! Ecco il dato sorprendente. Segui le ultimissime sui rossoneri

Rafael Leão, l’attaccante portoghese e indiscusso fuoriclasse del Milan, sta attraversando un momento di forma superlativo, in particolare quando gioca tra le mura amiche dello stadio Giuseppe Meazza. La sua influenza decisivasulle partite interne dei rossoneri è confermata da una statistica notevole, come riportato da Opta.

Il numero 10 del Diavolo ha infatti preso parte ad almeno una rete – tra gol e assist – in quattro sfide consecutivegiocate in casa in Serie A. Questo dato non è solo un semplice numero, ma è la prova della sua crescente continuità e della sua importanza capitale nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano.

Dominio Rossonero Casalingo: La Striscia di Leão

Il dato di Opta evidenzia come Leão sia stato direttamente coinvolto in quattro gol e un assist nel corso di questa striscia vincente al Meazza. Si tratta della seconda volta in carriera in Serie A che l’attaccante raggiunge un tale livello di efficacia continuativa davanti al proprio pubblico.

La prima volta che Leão aveva registrato un’impresa simile risale al periodo tra maggio e settembre 2023, quando mise a segno una striscia record di cinque partite consecutive partecipando attivamente alla marcatura. Raggiungere nuovamente questo picco di rendimento sottolinea la sua maturazione non solo come talento puro, ma come giocatore determinante nei momenti chiave.

L’Effetto Allegri e la Crescita del Portoghese

Questa continuità di prestazioni è strettamente legata al nuovo ruolo e alla responsabilità che Allegri ha affidato a Leãonel modulo tattico del Milan. Schierato spesso come punta avanzata o come centravanti atipico, il portoghese ha imparato a capitalizzare meglio le occasioni e a essere più cinico sotto porta, fornendo al contempo un punto di riferimento imprevedibile per i compagni.

La sua capacità di creare pericoli costanti al Meazza è fondamentale per le ambizioni dei rossoneri che puntano a un piazzamento di prestigio in campionato. L’efficacia di Leão è una garanzia per il Milan e per il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, che punta a blindare i top player come il portoghese per costruire un ciclo vincente.

La sfida ora per Leão e per tutta la squadra di Allegri è quella di prolungare questa striscia positiva e di trasformare il Meazza in un vero e proprio fortino, sfruttando al massimo il talento del suo campione più brillante.