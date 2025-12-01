Connect with us

Leao Milan, numeri da record: media gol pazzesca, mai così decisivo per la squadra. E spunta il confronto con l'anno dello scudetto

Sergio Ramos Milan, clamorosa idea a zero: lo spagnolo si propone per gennaio per il sogno Mondiale. Piovono conferme totali

Allegri, niente sconti al Milan: focus totale sulla Coppa Italia, a Milanello sussurrano che... Ultimissime

Calendario Milan, impegni di fuoco a dicembre: tre competizioni e la missione Supercoppa in Arabia

Serie A, rivoluzione arbitri: arriva il FVS, ecco come funzioneranno le chiamate dalla panchina! Clamorosa possibile novità

Milan news 24

Published

14 minuti ago

on

By

Leao

Leao Milan: il portoghese segna quanto nell’anno dello Scudetto ma giocando molto meno. È diventato un leader totale

I numeri di Rafael Leao in questa prima parte di stagione non lasciano spazio a dubbi: il portoghese non è mai stato così impattante sul rendimento della squadra come quest’anno.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il confronto con il passato esalta la nuova versione del numero 10 rossonero. Anche nella stagione 2022/2023, dopo 13 giornate, Leao aveva realizzato cinque gol in campionato, ma quel bottino era arrivato giocando ben 889 minuti complessivi.

Oggi, la stessa cifra è stata raggiunta in soli 629 minuti totali, evidenziando una media realizzativa e una concretezza nettamente superiori. Il nuovo Rafa sta diventando anche sempre più leader dello spogliatoio e, dopo la vittoria contro la Lazio che ha regalato il primo posto in classifica al Milan, non nasconde le ambizioni pur restando con i piedi per terra: «Scudetto? Sognare è gratis, ma è ancora lunga».

