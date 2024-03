Leao e la vita da cantante: «La musica per me è amore. In campo cerco sempre di motivare i ragazzi, vi svelo cosa significa il nome WAY45»

Leao e la vita da cantante: l’intervista dell’attaccante rossonero ai canali ufficiali del club tra campo e musica

L’attaccante del Milan Leao ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua seconda vita da cantante ai canali ufficiali del club.

COSA SIGNIFICA LA MUSICA – «La musica significa per me amore, trovare me stesso. Sono uno introverso, non parlo molto ma amo scrivere. Non riesco a esprimere i miei sentimenti a parole. così li scrivo. È un modo per esporre problemi sia nel calcio che nella vita di tutti i giorni».

DA COSA DERIVA IL NORMA D’ARTE – «Il nome d’arte è WAY45. 45 è il codice postale de quartiere dove sono cresciuto e way come la parole inglese. Significa non dimenticarsi mai. ricordarsi sempre delle radici ovunque vai».

IL CAMPO COME LA MUSICA – «Cerco sempre di trasmettere la mia esperienza perchè tutto sta nella motivazione. In campo cerco di motivare i ragazzi che mi vedono come un esempio. Li stimolo a non smettere mai e di sognare di diventare un calciatore. Quello che cerco di trasmettere con la musica è uguale. Le persone conoscono solo Rafael Leao, il giocatore, non sconoscono la persona».

COSA RAPPRESENTA L’ARTISTA – «L’artista WAY45 rappresenta Leao come persona non come calciatore. Una persona che parla dei suoi sentimenti, di lezioni di vita, della sua storia e per maggior parte le unisce».

DUE VITE SEPARATE – «Tengo le due vite separate. Quando faccio musica mi dedico alla musica, quando gioco a calcio penso solo a quello».