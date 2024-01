Leao dice la sua Top 11 mondiale: «Io, Theo, Maignan e questi giocatori». Le parole dell’attaccante portoghese

L’attaccante del Milan Leao ha parlato a SkySport raccontando quella che sarebbe la sua top 11 mondiale.

TOP 11 MONDIALE – «In questo momento mi metterei. So che posso competere con gli altri. Sarebbe un 4-3-3. In porta Maignan, difesa con Cancelo, Ruben Dias, Thiago Silva, Theo, centrocampo Bellingam, De Bruyne e Modric attacco cone me, Vini e Mbappè».

