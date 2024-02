Leao Milan, Pacchioni stuzzica: «Curioso di vederlo allenato da lui»

A TMW Radio, il giornalista Paolo Pacchioni ha detto la sua in vista di Milan Napoli con un focus particolare su Leao

LE PAROLE – «Leao ha l’etichetta del giocatore fumoso e sta facendo fatica a togliersela. E’ incostante come il Milan. Serve rendimento nella stagione e anche nei 90 minuti, questo è il problema del Milan e anche di Leao. E’ una squadra che è in serie positiva ma che va sotto con tante squadre, ha una fase difensiva troppo morbida. Sarei curioso di vedere Leao con una guida come Conte»