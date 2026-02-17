Connect with us

News

Leao titolare, Allegri sceglie il compagno: svelato il favorito per una maglia in Como Milan

Published

1 ora ago

on

By

Leao

Leao potrebbe tornare in campo dal primo minuto in Milan Como, svelato chi potrebbe essere il suo partner offensivo

Domani alle ore 20:45 il Milan ospiterà il Como in uno Stadio San Siro che sarà tutto esaurito nella gara valevole per il recupero della 24esima giornata del campionato di Serie A.

Oltre alla questione sostituto dello squalificato Adrien Rabiot come sempre in questa stagione a tenere banco è la questione coppia d’attacco. Sono in cinque per due posti: Nkunku, Leao, Pulisic, Fullkrug e anche Loftus-Cheek, reduce da due gol consecutivi. A spuntarla potrebbe essere ancora una volta l’inglese.

Allegri pronto a confermare Loftus-Cheek, cambia il suo partner d’attacco

Stando a quanto riportato da Daniele Longo su X, mister Allegri sembrerebbe pronto a puntare ancora una volta sull’ex Chelsea, al suo fianco questa volta potrebbe toccare a Rafael Leao.

Il tecnico toscano in conferenza stampa ha sottolineato come il numero 10 stia meglio fisicamente e da lui si aspetta un bel finale di stagione.

LEGGI LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Leao Leao
Ultimissime Milan4 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: i favoriti per l’attacco, i convocati di Fabregas

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive5 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×