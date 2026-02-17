News
Leao titolare, Allegri sceglie il compagno: svelato il favorito per una maglia in Como Milan
Leao potrebbe tornare in campo dal primo minuto in Milan Como, svelato chi potrebbe essere il suo partner offensivo
Domani alle ore 20:45 il Milan ospiterà il Como in uno Stadio San Siro che sarà tutto esaurito nella gara valevole per il recupero della 24esima giornata del campionato di Serie A.
Oltre alla questione sostituto dello squalificato Adrien Rabiot come sempre in questa stagione a tenere banco è la questione coppia d’attacco. Sono in cinque per due posti: Nkunku, Leao, Pulisic, Fullkrug e anche Loftus-Cheek, reduce da due gol consecutivi. A spuntarla potrebbe essere ancora una volta l’inglese.
Allegri pronto a confermare Loftus-Cheek, cambia il suo partner d’attacco
Stando a quanto riportato da Daniele Longo su X, mister Allegri sembrerebbe pronto a puntare ancora una volta sull’ex Chelsea, al suo fianco questa volta potrebbe toccare a Rafael Leao.
Il tecnico toscano in conferenza stampa ha sottolineato come il numero 10 stia meglio fisicamente e da lui si aspetta un bel finale di stagione.
