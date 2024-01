Leao e la fascia da capitano: «È un grande orgoglio per me. Speriamo di esserlo altre volte». Le parole del rossonero

L’attaccante del Milan Leao ha parlato a SkySport ricordando il primo match giocato con la fascia da capitano.

CAPITANO – «Quella settimana era un momento così così. Il mister nel meeting mi disse che sarei stato capitano. Non me lo aspettavo ma è stato un grande orgoglio per me. Il Milan mi ha aiutato ad essere un giocatore di livello, anche senza la fascia è comunque una gioia. Speriamo di essere capitano altre volte».

