Leao Milan, la prossima stagione potrebbe essere il capitano! Dipenda da… Ultime.

La fascia di capitano del Diavolo potrebbe presto cambiare proprietario. La notizia, rilanciata con forza dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, punta i riflettori su Rafael Leao, l’ala portoghese e attuale numero 10, che è in pole position per raccogliere la prestigiosa eredità. L’ascesa del talentuoso attaccante portoghese a ruolo di leader è strettamente legata al destino del portiere francese Mike Maignan.

Maignan Verso l’Addio, Trattativa Congelata

Secondo le indiscrezioni del quotidiano sportivo, con il titolo in prima pagina “Nel 2026-27 Maignan via? Il portoghese potrà essere il capitano“, si profila l’addio del forte estremo difensore. Mike Maignan, pilastro della difesa Rossonera e uno dei migliori portieri al mondo, sarebbe infatti prossimo a lasciare il club di via Aldo Rossi al termine della stagione in corso. Il suo contratto è in scadenza, e le trattative per il rinnovo con la società sembrano essersi congelate ormai da mesi, rendendo la sua partenza un’ipotesi più che probabile.

Se l’addio del portiere si concretizzasse, si aprirebbe un vuoto di leadership all’interno dello spogliatoio. Attualmente, Leao ricopre già il ruolo di vice-capitano, una posizione che lo vedrebbe automaticamente promosso a capitano del Milan a partire dalla stagione 2026-2027.

L’Era Allegri-Tare e la Scelta del Leader

L’eventuale nomina di Rafael Leao a capitano non solo testimonierebbe la sua maturazione tecnica e caratteriale, ma avverrebbe sotto l’egida della nuova direzione sportiva e tecnica del club.

In panchina, il Milan è guidato dall’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, il cui ritorno mira a infondere disciplina e mentalità vincente. Le sue scelte tattiche e la sua esperienza saranno cruciali per la crescita definitiva di Leaocome leader in campo. Dietro le quinte, l’ex difensore e dirigente albanese Igli Tare ha assunto il ruolo di Direttore Sportivo. Tare, noto per la sua visione a lungo termine e per la capacità di individuare i leader, dovrà gestire questa importante transizione di leadership, garantendo che Leao sia pronto a indossare la fascia con la responsabilità che ne deriva. Il futuro del Milan passa anche dalla scelta di chi guiderà la squadra in campo.