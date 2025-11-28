Leao, effetto Allegri sull’ex Lille: il portoghese è l’attaccante operaio che il Milan non aveva mai visto. I dati non mentono

Leao, Tuttosport esalta la metamorfosi del numero 10 rossonero, ora più sacrificato e decisivo: merito del lavoro del tecnico

Quante volte nel corso degli anni si è dibattuto sulla scarsa propensione al sacrificio difensivo di Rafa Leao? Questa è stata sicuramente tra le critiche più ricorrenti e, ammettiamolo, il fondo di verità non è mai mancato. Oggi, però, il calciatore lusitano sta vivendo un momento di profonda trasformazione, e il merito è soprattutto di Massimiliano Allegri. Forte della sua grande esperienza, il tecnico livornese sta svolgendo un lavoro non indifferente sulla testa e sul posizionamento tattico del numero 10 rossonero.

Oggi Leao sta cambiando pelle, dimostrandosi più adattabile e coinvolto nei compiti a 360 gradi della squadra. Non è solo la stella che risolve le partite con la sua qualità, ma è diventato anche un elemento fondamentale nell’equilibrio complessivo. Il tema è stato evidenziato oggi da Tuttosport, che ha messo in risalto un Rafa rinnovato e sorprendente.

Leao, i dati non mentono

Il quotidiano torinese ha titolato in modo eloquente: “L’attaccante operaio. Mai visto un Leao così“. L’analisi del giornale prosegue sottolineando la metamorfosi del portoghese: “In un anno è cambiato tutto. E il Milan sorride.” L’“Effetto Allegri” si manifesta non solo nelle statistiche, ma anche nell’atteggiamento: l’attaccante segna con più frequenza rispetto al passato e si mette a disposizione dei compagni con continuità. Il dato concreto recita un gol ogni 135 minuti. Un rendimento che non è ancora quello di un bomber purissimo, ma che è senza dubbio in costante crescendo se raffrontato con le sue precedenti stagioni in maglia rossonera. Il Milan si gode un Leao non solo talentuoso, ma finalmente maturo e sacrificato.