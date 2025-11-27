Connect with us

Allegri sfida Leao: «Può fare il centravanti, voglio 15 gol. Ecco cosa deve cambiare»

Tomori e il peso della storia: «Qui hanno visto Maldini e Nesta, i tifosi si aspettano quello standard. Vi racconto questo retroscena»

Allegri avvisa il Milan: «La Lazio è una trappola, sembra concedere ma non lo fa. Sarri sta facendo un ottimo lavoro considerando che...»

Bucchioni sicuro sul Milan: «Senza coppe è da scudetto, ma l'assenza di Pulisic contro la Lazio peserà. Ecco perchè»

Paganini lancia il Milan: «Senza coppe è da Scudetto, con questo acquisto a gennaio diventa una candidata seria»

Allegri sfida Leao: «Può fare il centravanti, voglio 15 gol. Ecco cosa deve cambiare»

36 minuti ago

Leao

Allegri analizza l’evoluzione tattica del portoghese: dalle richieste realizzative al nuovo lavoro sporco per aiutare la squadra

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Lazio, Massimiliano Allegri si è soffermato a lungo sull’evoluzione tattica di Rafael Leao. Il tecnico del Milan ha svelato di aver fissato un obiettivo ambizioso per il talento portoghese, chiedendogli esplicitamente di raggiungere la soglia dei 15 gol stagionali. Attualmente fermo a quota 4 reti, il numero 10 sta lavorando duramente per adattarsi alle richieste dell’allenatore, che vede in lui le potenzialità per agire stabilmente come centravanti. Secondo Allegri, Leao possiede tutte le caratteristiche fisiche e tecniche, incluso il colpo di testa, per essere letale negli ultimi sedici metri, a patto di imparare a uscire meno dall’area e ad attaccare la porta con maggiore costanza.

A LEAO HA CHIESTO 15 GOL«Per ora ha 4 gol, non è che io trasformo Leao, lui ha le caratteristiche per fare il centravanti, è anche bravo di testa, deve abituarsi ad attaccare la porta, ad uscire meno dall’area, è molto più dentro al gioco e a disposizione della squadra anche nel fare il lavoro sporco».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

