Allegri sfida Leao: «Può fare il centravanti, voglio 15 gol. Ecco cosa deve cambiare»

Allegri analizza l’evoluzione tattica del portoghese: dalle richieste realizzative al nuovo lavoro sporco per aiutare la squadra

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Lazio, Massimiliano Allegri si è soffermato a lungo sull’evoluzione tattica di Rafael Leao. Il tecnico del Milan ha svelato di aver fissato un obiettivo ambizioso per il talento portoghese, chiedendogli esplicitamente di raggiungere la soglia dei 15 gol stagionali. Attualmente fermo a quota 4 reti, il numero 10 sta lavorando duramente per adattarsi alle richieste dell’allenatore, che vede in lui le potenzialità per agire stabilmente come centravanti. Secondo Allegri, Leao possiede tutte le caratteristiche fisiche e tecniche, incluso il colpo di testa, per essere letale negli ultimi sedici metri, a patto di imparare a uscire meno dall’area e ad attaccare la porta con maggiore costanza.

A LEAO HA CHIESTO 15 GOL – «Per ora ha 4 gol, non è che io trasformo Leao, lui ha le caratteristiche per fare il centravanti, è anche bravo di testa, deve abituarsi ad attaccare la porta, ad uscire meno dall’area, è molto più dentro al gioco e a disposizione della squadra anche nel fare il lavoro sporco».

