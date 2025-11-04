Connect with us

News

Leao e Maignan leader del Milan: il gesto dello spogliatoio dopo Milan Roma fa impazzire i tifosi! La ricostruzione

News

Pioli esonerato dalla Fiorentina: tensione insopportabile nello spogliatoio e ingaggio pesante per l'ex Milan

Calciomercato News

Mercato Milan, un club pronto a tornare alla carica per Pavlovic a gennaio: Allegri fa muro, idee chiare sul futuro del difensore serbo

Calciomercato News

Giovane Milan, importante aggiornamento sull'attaccante brasiliano: il Verona fissa il prezzo, i rossoneri prendono nota. Ultime

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare a caccia di marcatori puri in difesa: sono tre i nomi sul taccuino del DS, la strategia per gennaio

News

Leao e Maignan leader del Milan: il gesto dello spogliatoio dopo Milan Roma fa impazzire i tifosi! La ricostruzione

Milan news 24

Published

8 secondi ago

on

By

Milan

Leao e Maignan tornano leader del Milan: cosa è successo in spogliatoio al termina della sfida vinta dai rossoneri contro la Roma

Alessandra Gozzini, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato in profondità la complessa figura di Rafael Leao: «Rafa Leao è un po’ così, sembra distaccato quando invece è partecipe». La giornalista sottolinea come l’espressione sorridente del portoghese, che pare lasciar scivolare via gli eventi, in realtà nasconda un lato emotivo intenso: «ascolta e assorbe ogni stimolo», e il sorriso «spesso nasconde la rabbia o la frustrazione».

Due sere fa, però, i suoi sorrisi erano autentici. Gozzini descrive la gioia provata:

  • Quando ha «bruciato Ndicka in velocità e servito l’assist della partita», un momento riproposto sui social a velocità rallentata dal Milan.
  • Quando è rientrato negli spogliatoi ed ha trovato l’«intero spogliatoio ad applaudirlo».

Leao e Maignan: i migliori in campo

L’applauso era riservato a lui e a Mike Maignan, entrambi eletti migliori in campo della supersfida contro la Roma. Leao per aver «ispirato il gol vittoria di Pavlovic», Maignan per averlo conservato con la «parata del rigore su Dybala».

«Rafa è ben voluto dal gruppo e il sentimento è reciproco». Gozzini evidenzia la sua leadership inclusiva, «senza distinzioni tra fuoriclasse e giovani emergenti»: Leao «ascolta Modric e dedica post su Instagram a Bartesaghi, come successo nelle ultime ore». Una leadership che dimostra quanto il portoghese sia ora una figura centrale e matura all’interno del progetto Milan.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.