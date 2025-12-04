Leao, quando vede la Lazio si scatena: il gol di sabato l’ultimo di una lunga serie. Un record personale da quando è al Milan

Leao è andato in gol contro la Lazio sabato in campionato, tra reti e assist il numero 10 si scatena nelle gare con i biancocelesti

La sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio è carica di incognite, ma un dato statistico offre una certezza granitica al tecnico Massimiliano Allegri: la straordinaria efficacia di Rafael Leão contro i biancocelesti. L’attaccante portoghese, una delle ali più talentuose e decisive del calcio europeo, si trasforma regolarmente in un vero e proprio tormento per la difesa laziale.

I numeri parlano chiaro e pongono Leão come l’uomo più atteso e temuto della serata. In appena 13 sfide disputate contro la Lazio in tutte le competizioni con la maglia del Diavolo, il funambolo portoghese ha preso parte attivamente a ben nove reti, una cifra impressionante che sottolinea la sua influenza dominante in queste sfide cruciali.

Un Record Personale che Fa Paura a Sarri

Il dettaglio che rende questa statistica ancora più significativa è che la Lazio è l’avversaria preferita di Leão in termini di partecipazione attiva al gol. Le sue nove azioni decisive (tra reti e assist) rappresentano il suo record personale contro una singola squadra in gare ufficiali da quando indossa la casacca rossonera.

Il bilancio è perfettamente equilibrato e letale:

Quattro reti messe a segno personalmente.

messe a segno personalmente. Cinque assist vincenti forniti ai compagni.

L’ultima di queste giocate decisive è recentissima e ha acceso ancora di più la rivalità: l’ultima rete di Leão è arrivata proprio sabato scorso, in occasione della sfida di campionato, un gol che ha contribuito a infiammare gli animi in vista di questo ottavo di finale di Coppa Italia.

L’Uomo Impossibile da Fermare per la Lazio

Per la Lazio di Maurizio Sarri, l’allenatore che imposta il gioco su linee difensive precise, trovare una contromisura a Leão è la missione più difficile della serata. La sua velocità palla al piede, la capacità di saltare l’uomo e la visione di gioco che gli permette di servire assist al bacio, lo rendono imprevedibile e una minaccia costante.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.