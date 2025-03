Leao, Luca Serafini in esclusiva a MilanNews24, ha parlato così di un possibile addio del numero dieci rossonero

Luca Serafini, in esclusiva a MilanNews24, è intervenuto così su un possibile addio di Rafael Leao nel prossimo calciomercato.

LE SUE PAROLE – «Di Leao non voglio sentire parlare, è indiscutibilmente, ineluttabilmente il miglior giocatore del Milan, è quello che determina di più, quello più incisivo. Inserito in una squadra forte può fare la differenza. A me dell’insolenza non può fregar di meno, i numeri di Leao sono indiscutibili in termini di gol e assist. Per me è un incedibile a qualunque costo».