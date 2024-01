Leao punta al suo idolo: «Posso arrivare ai livelli di Ronaldo, ecco cosa devo fare». Le dichiarazioni del portoghese

L’attaccante del Milan Leao ha parlato a SkySport del suo idolo Ronaldo.

IDOLO – «Il mio idolo è Ronaldo. Posso arrivare ai suoi livelli ma io non sono egoista. Se ho un compagno faccio il passaggio, non facendo sempre gol. In questo momento i numeri sono importanti. Messi, Haaland e Mbappè hanno i numeri che parlano per loro. Quando mi metterò questa cosa nella mia testa forse arriverò a quei livelli».

