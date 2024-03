Leao ringrazia Ibra: «Mi ha aiutato e migliorato». Poi racconta un retroscena: le sue parole al Corriere della Sera

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Rafael Leao ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic, ex compagno di squadra e oggi dirigente nel Milan. Di seguito le sue parole.

IBRAHIMOVIC – «Ha fatto alzare tanto il mio livello. Mi parla di tutto, non solo del calcio. Avevo bisogno di lui: mi ha aiutato non solo come calciatore, ma anche come uomo. È molto importante per me. Lo era quando giocava, lo è anche adesso»

