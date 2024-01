Leao ricorda Ibrahimovic: «Mi trasmetteva una pressione positiva. Adesso…». Le parole dell’attaccante rossonero

L’attaccante del Milan Leao ha parlato a SkySport sul rapporto con Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC – «Quando facevo buone partite lui non mi diceva niente, quando giocavo male invece lui arrivava e mi diceva ‘Rafa…’. Mi trasmetteva una pressione positiva. Quando sai che una persona ti parla per aiutarti, sai che ti vuole bene e quindi i consigli di Ibra mi hanno aiutato. Adesso con il suo ritorno mi aiuterà ancora di più, è una persona importante per tutti noi e per il Milan. Fondamentale averlo con noi».

