Leao, incubo della Lazio: i numeri da record contro i biancocelesti

Leao è un incubo per la Lazio: numeri da record per l’attaccante portoghese contro i biancocelesti allenati da Sarri

In vista della sfida di domani sera, gli occhi sono tutti puntati su Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha un feeling particolare con le sfide contro la Lazio, tanto da aver stabilito un primato statistico di assoluto rilievo. Secondo i dati forniti da Opta, il club biancoceleste è, insieme all’Hellas Verona, una delle due sole avversarie contro cui il numero 10 rossonero ha saputo incidere profondamente, mettendo a referto almeno tre gol e tre assist (per la precisione 3 reti e 4 passaggi vincenti) nel corso della sua carriera in Serie A.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Leao e il fattore campo: una sentenza per la difesa di Sarri

Il rendimento di Rafa contro i capitolini è diventato una costante per il Milan di Massimiliano Allegri. Già nella gara d’andata della stagione 2025/2026, disputata lo scorso 29 novembre, Leao era stato il protagonista assoluto decidendo il match con la rete dell’1-0 definitivo su assist di Tomori. Nelle ultime cinque sfide totali contro la Lazio, il portoghese è stato coinvolto in altrettante marcature, confermandosi l’arma tattica principale per scardinare la linea difensiva di Maurizio Sarri.

Con 9 gol stagionali già all’attivo e una condizione atletica in netta crescita mostrata nell’ultimo Derby, Leao si candida a essere ancora una volta l’uomo del destino nella corsa rossonera verso la vetta della classifica.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

La quota LAZIO-MILAN OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su LOTTOMATICA e GOLDBET.