Leao al top, come lui solamente Rivera e Kakà: il dato che incorona il numero 10

Leao ha dei numeri pazzeschi, c’è un dato che parla chiaro: il portoghese entra nel podio con Rivera e Kakà

Rafael Leão ha recentemente scolpito il suo nome negli annali del Milan, entrando a far parte di un “club” esclusivo che racchiude solo le vere icone della storia rossonera. Con i suoi recenti numeri, il fuoriclasse lusitano ha raggiunto e superato la soglia di almeno 75 gol e 60 assist realizzati con la prestigiosa maglia del Diavolo.

Questo traguardo statistico, che misura l’impatto complessivo di un giocatore sia come finalizzatore che come uomo-assist, lo proietta in un podio storico riservato a pochissimi eletti. La sua capacità di incidere sulle partite, non solo con le sue inarrestabili progressioni offensive, ma anche con la visione di gioco che mette i compagni in condizione di segnare, lo rende un attaccante completo e decisivo.

Le Leggende Che Lo Hanno Preceduto

Ad affiancare Rafael Leão in questa élite di “marcatori e assistman” nella storia del Milan ci sono due figure monumentali, autentici miti del calcio mondiale: Gianni Rivera e Ricardo Kaká.

Gianni Rivera (il “Golden Boy”, mezzala offensiva e capitano storico del Milan), vincitore del Pallone d’Oro nel 1969, è considerato uno dei più grandi numeri 10 di tutti i tempi e un maestro nel combinare la finalizzazione con l’assistenza.

(il “Golden Boy”, mezzala offensiva e capitano storico del Milan), vincitore del Pallone d’Oro nel 1969, è considerato uno dei più grandi numeri 10 di tutti i tempi e un maestro nel combinare la finalizzazione con l’assistenza. Ricardo Kaká (il fantasista brasiliano di straordinaria eleganza e potenza), Pallone d’Oro nel 2007, ha dominato il panorama calcistico con la sua capacità di spaccare le difese e servire palloni al bacio.

Entrambi, come Leão, sono leggende indiscusso che hanno saputo essere non solo goleador, ma anche registi avanzati del gioco offensivo del club di via Turati. Per il giovane portoghese, essere accostato a due Palloni d’Oro e icone di tale calibro è la dimostrazione della sua crescita esponenziale e del peso specifico che ha assunto nell’economia del gioco dei rossoneri.

L’Eredità e il Futuro del Campione

Il dato non fa che confermare Leão come uno dei calciatori più influenti nel calcio europeo contemporaneo. La sua presenza in questo speciale podio non è solo un vanto personale, ma anche la garanzia che il Milan possiede un talento generazionale su cui costruire il futuro. La speranza dei tifosi è che il portoghese continui a macinare record, contribuendo a riportare il Diavolo ai vertici d’Europa, seguendo le orme dei suoi illustri predecessori.