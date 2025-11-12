Connect with us

Ambrosini: dubbi sulla coppia Leao Pulisic senza un vero 9. E per Allegri l'unico insostituibile è questo giocatore

Saelemaekers Guida, Marelli torna sul caso: «Inutile montare una cosa. Io avrei fatto questo»

Parma Milan, Ordine sul rigore: «Episodio più grave in epoca Var. L'unica vera fortuna è stata una»

Pavlovic svela il dialogo con Allegri dopo la sconfitta contro la Cremonese: «Mi ha detto di rilassarmi, è il suo punto di forza»

Pavlovic dai canali ufficiali della Serbia: «Modric è un robot, Allegri una persona molto positiva. Vi svelo un retroscena dopo la Cremonese, quest'anno possiamo...»

2 ore ago

Ambrosini, leggenda del Milan e noto opinionista, ha evidenziato i dubbi sulla coppia Leao-Pulisic e indicato Rabiot come insostituibile

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport analizzando la situazione tattica dei rossoneri in vista del Derby del 23 novembre.

Leão e Pulišić: l’incognita senza centravanti

Ambrosini ritiene che il Derby sia la «partita ideale» per Rafael Leão e Christian Pulišić. Tuttavia, solleva un punto critico sulla loro compatibilità come coppia offensiva:

PAROLE – «Un punto di domanda sulla compatibilità come coppia ci sia, soprattutto nell’affrontare difese chiuse a riccio».

L’ex rossonero ha espresso dubbi sulla fase offensiva, non credendo che l’arrivo di gol subiti sia legato al difetto difensivo di Leão. Il problema principale è l’assenza di un centravanti di ruolo: «Leao non è una prima punta e non so quanto possa trovarsi a suo agio in certe partite». Ambrosini ritiene che persino Nkunku, che ha giocato falso nove, lo sia meno.

L’elogio a Rabiot: gamba e spessore

Ambrosini ha definito Adrien Rabiot un giocatore «insostituibile in questo Milan», sottolineando come la sua assenza si sia «fatta sentire per forza».

Le qualità che lo rendono unico sono:

  • Lo spessore internazionale e l’esperienza.
  • La capacità di leggere i momenti della partita.
  • La «gamba»: è in grado di «coprire il campo come pochi centrocampisti in Italia».

Infine, Rabiot è il giocatore che servirebbe contro squadre come Pisa e Parma, poiché è «il classico giocatore che ti aiuta a stare sul pezzo, a non essere superficiale», prevenendo le disattenzioni individuali.

