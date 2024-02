Leao a cuore aperto: «Il Milan mi ha aiutato, non potevo lasciarli. Sul rinnovo rispondo così»

L’attaccante e numero 10 del Milan, ha risposto così in merito al suo rinnovo col club rossonero, ringraziando la società per la vicinanza

(Inviato alla Mondadori) – Nel corso della presentazione del suo libro “Smile”, Rafael Leao ha toccato anche il tema del suo rinnovo di contratto col Milan.

RINNOVO – «Sono arrivato al Milan bambino, a 19 anni. I primi anni sono stati difficili, non ho giocato così tanto. Loro mi hanno aiutato a crescere come giocatore e come uomo. Questi momenti sono stati difficili ma loro sono stati sempre lì, non potevo lasciarli. La mia educazione è così, lealtà sempre».

LE DICHIARAZIONI DI LEAO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SMILE”.