Milanello
MN24 – Leao, conferme definitive da Milanello: Rafa titolare col Verona? La situazione
Leao, il portoghese si è regolarmente allenato in gruppo ed è recuperato per il Verona: Allegri lo rilancerà da titolare in coppia con Pulisic
Le porte di Milanello si sono riaperte dopo la breve sosta natalizia, dando il via alla marcia di avvicinamento per l’ultima sfida del 2025. Domenica 28 dicembre, alle ore 12:30, il Milan ospiterà l’Hellas Verona a San Siro con una notizia che rasserena Massimiliano Allegri: il pieno recupero di Rafael Leão.
Leao, il ritorno del Numero 10
Il portoghese, secondo quanto riportato da Milannews24, ha svolto l’intera seduta odierna in gruppo, confermando di aver smaltito definitivamente il problema all’adduttore destro.
- L’infortunio: Leão si era fermato durante la trasferta di Torino, saltando successivamente le sfide contro Sassuolo e Napoli in Supercoppa.
- Staffetta offensiva: Con Santiago Gimenez ancora ai box, il recupero di Rafa è vitale. Allegri è pronto a schierarlo dal primo minuto nel suo 3-5-2, in coppia con Christian Pulisic.
Le ultime verso domenica
Oltre al rientro del portoghese, il Milan ritrova a pieno regime anche Youssouf Fofana a centrocampo, mentre restano dubbi su Matteo Gabbia, ancora alle prese con il dolore al ginocchio. In attesa di poter ufficializzare Füllkrug il 2 gennaio, il tecnico livornese si affida alla classe di Luka Modrić per blindare i tre punti e chiudere l’anno in zona Champions.