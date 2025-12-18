Leao, ansia da Supercoppa: «Brividi portoghesi e la cabala del Diavolo»

Leao, esterno del Milan, svolgerà un provino decisivo questa mattina: il portoghese appare destinato alla panchina contro il Napoli

Il Milan è sbarcato a Riad con una grande incognita che tiene col fiato sospeso i tifosi e Massimiliano Allegri: le condizioni di Rafael Leao. Nonostante il fuoriclasse portoghese sia partito regolarmente con la squadra in direzione Arabia Saudita, la sua presenza dal primo minuto nella semifinale di stasera contro il Napoli appare quasi impossibile.

Leao, il provino decisivo e la panchina

La rifinitura di questa mattina sul prato dell’Al-Awwal Park sarà il crocevia definitivo. Allegri valuterà insieme allo staff medico se rischiare il numero 10 o preservarlo per un’eventuale finale. Al momento, lo scenario più probabile vede Leao accomodarsi in panchina, pronto a diventare l’arma spacca-partita a gara in corso.

Il Corriere dello Sport e la “cabala”

I colleghi de «Il Corriere dello Sport» hanno analizzato la situazione con un titolo evocativo nel taglio alto: «Brividi Leao e la cabala del Diavolo». Il riferimento è tutto per i precedenti che sorridono ai rossoneri. La speranza di Allegri è quella di replicare quanto accaduto nell’ultimo derby di Supercoppa, quando un Leao non al meglio entrò nell’ultimo quarto d’ora risultando letale e decisivo per il risultato finale.

Le alternative tattiche

Senza il suo uomo più rappresentativo dall’inizio, Allegri dovrà ridisegnare l’attacco: